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01:30, 21 июня 2026Бывший СССР

Херсонская область осталась без света

Херсонская область осталась без света из-за нарушений в энергосистеме
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

14 муниципалитетов Херсонской области оказались полностью обесточены из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область. Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — указано в сообщении.

Отмечается, что без электричества остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский округа региона.

Ранее сообщалось, что власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного им Запорожья. Там после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой.

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