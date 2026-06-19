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08:49, 19 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о начале эвакуации людей из Запорожья

Замминистра Мурачев: Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного им Запорожья. Об этом заявил российский заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что эвакуация также проводится и в других приближенных к фронту населенных пунктах. В частности, людей вывозят из Орехова и Никополя Днепропетровской области.

«Есть подтвержденные факты эвакуации властями Украины мирного населения из населенных пунктов в подконтрольной им части Запорожской области. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там эвакуация пока носит избирательный и частичный характер», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что в Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой. Как рассказали военкоры, объекты инфраструктуры поразили управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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