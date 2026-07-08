Захарова раскритиковала реакцию Украины на отмену МОК санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить санкции против России.

«Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — отметила Захарова.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.