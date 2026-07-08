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00:51, 8 июля 2026Мир

Захарова оценила реакцию Украины на отмену МОК санкций против России

Захарова раскритиковала реакцию Украины на отмену МОК санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить санкции против России.

«Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — отметила Захарова.

МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

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