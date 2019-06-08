Обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков журналиста «Медузы» отвезли в больницу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Его повезли в больницу, на чем настаивали Голунов и его адвокаты», — сказал он. Информацию о госпитализации журналиста в своем Telegram-канале также подтвердил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который вместе с Муратовым находится в клинике.

В полиции сообщили, что Голунова отправили на медобследование в связи с плохим самочувствием, сообщает РИА Новости. «Задержанный (...) обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Ранее врачи скорой помощи, прибывшей после того, как Голунову стало плохо в отделении полиции, заявили, что журналисту требуется рентген и госпитализация. По предварительным данным, у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома.

8 июня журналисту официально предъявили обвинение. В опубликованном адвокатом постановлении указано, что Голунов совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики были найдены при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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