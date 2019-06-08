Врачи заявили о необходимости госпитализации журналиста «Медузы» Голунова

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, которому было официально предъявлено обвинение в покушение на сбыт наркотиков, требуется рентген и госпитализация. Об этом сообщил врач скорой помощи, прибывший после того, как задержанному стало плохо в отделе полиции, пишет правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, у Голунова подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга. Также у него обнаружена гематома.

Отмечается, что начальник следственной части Евгений Машин отказывает журналисту в госпитализации.

Как ранее рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший задержанного в изоляторе, журналист «отмечает деликатность сотрудников ИВС по отношению к нему».

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«Телесные повреждения, зафиксированные визуально, — только многочисленные ссадины и царапины в районе верхней левой части спины, каких-либо синяков у него не проявилось, мы специально осмотрели его повторно и пришли к выводу, что следы побоев отсутствуют», — заключил собеседник агентства.

В свою очередь член ОНК и журналистка Когершын Сагиева уточнила, что Голунов содержится в камере один. «Там [в изоляторе] есть камера видеонаблюдения; три кровати, прибитые к полу; стол, прибитый к полу; матрасы; клетчатые одеяла. Он спал на одноразовом постельном белье», — приводит ее слова «Медуза». Она также отметила, что Голунов находился в состоянии стресса и долгое время не ел.

Ранее 8 июня стало известно, что журналисту официально предъявили обвинение. В опубликованном адвокатом постановлении указано, что Голунов совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ивана Голунова задержали днем 6 июня в центре Москвы. Он заявил о своей невиновности. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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