Москвичка заставила провинившегося ребенка встать на колени и целовать ее ноги

«Известия»: В Москве женщина заставила ребенка встать на колени и поцеловать ее ноги

Жительница Москвы заставила своего малолетнего сына просить о прощении и целовать ее ноги. Об этом 6 июля сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице и попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как москвичка схватила несовершеннолетнего за руку и заставила встать на колени. Затем женщина указала на свою обувь и принудила ребенка поцеловать ее ноги. После этого москвичка ушла, оставив ребенка одного.

По словам очевидцев, за происходящим наблюдал еще один ребенок. Местные жители сообщили об инциденте в полицию. В МВД России отметили, что правоохранители завели протокол о неисполнении гражданкой родительских обязанностей.

Ранее в Туве подростки издевались над детьми, выкладывая видео в интернет. На одном из опубликованных видео подростки бьют девочку. После этого они поставили ее на колени и заставили целовать им ноги.