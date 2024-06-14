В России подростки заставили девочку целовать им ноги и выложили видео в сеть

В Туве подростки издевались над детьми, выкладывая видео в интернет

В Туве подростки избили двоих детей. Помимо этого, они унизили сверстников, а видеозапись издевательств выложили в интернет. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

На одном из опубликованных видео подростки бьют девочку. После этого они поставили ее на колени и заставили целовать им ноги.

Еще одной жертвой тувинских подростков стал мальчик — на другом видеоролике ребенок плачет и зовет на помощь мать.

На выявленный факт издевательств над детьми отреагировал глава Тувы Владислав Ховалыг. В Telegram глава региона заявил о недопустимости подобных случаев. Он также поручил главе республиканского Минздрава и уполномоченному по правам ребенка в Туве Саиде Сенгии усилить профилактическую работу в период летних каникул.

Ранее похожий случай произошел в Красноярске, где подростки также поставили сверстника на колени и заставили целовать обувь. Поводом к этому стало то, что он якобы угрожал девушке.

