Подростки завели 13-летнего россиянина за гаражи и заставили целовать их обувь

В Красноярске подростки завели школьника за гаражи и заставили целовать их обувь

В Красноярске подростки завели 13-летнего школьника за гаражи и заставили целовать их обувь. Об этом сообщил Telegram-канал «Проспект Мира».

По сведениям источника, все произошло в Железнодорожном районе. Несколько российских юношей и девушек издевались над мальчиком, поставили его на колени и требовали, чтобы он принес извинения. Затем, по задумке мучителей, ребенок должен был поцеловать обувь одного из старшеклассников.

После этого собравшиеся потребовали, чтобы школьник извинился перед одной из девушек за то, что якобы угрожал ей и украл у нее деньги.

Происшествием заинтересовались в красноярском управлении МВД. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Удалось выяснить, что один из участников конфликта состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьники толпой напали на бездомного и жестоко его избили. На него несовершеннолетним пожаловалась подруга, по версии девочки, мужчина неприлично ее обозвал.

После инцидента медикам не удалось спасти жизнь россиянина.