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13:21, 15 декабря 2023Россия

Российские школьники толпой жестоко избили бездомного и попали на видео

В Приморье школьники толпой избили бездомного после жалобы на него от подруги

В Приморском крае школьники толпой напали на бездомного и жестоко избили. На него несовершеннолетним пожаловалась подруга, по версии девочки, мужчина неприлично ее обозвал. Издевательства подростков попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившемся ролике видно, как российские школьники бьют мужчину, который стоит перед ними на коленях. Бездомный молит о пощаде, однако подростки не останавливаются и всячески его оскорбляют. Происходящее они со смехом фиксируют на камеру телефона.

После потасовки бездомного доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Как выяснилось, причиной стали не травмы, а болезнь.

Сотрудники полиции задержали двух нападавших 14 и 16 лет. В отношении них возбудили уголовное дело. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа подростков в балаклавах жестоко избила дворника.

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      Анна Щербакова
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