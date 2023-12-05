Российские подростки в балаклавах жестоко избили дворника и попали на видео

В Новосибирске подростки в балаклавах избили лопатой дворника

В Новосибирске группа подростков в балаклавах жестоко избила дворника. Их действия попали на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике юноши нападают на мужчину и распыляют ему в лицо газовый баллончик. Затем подростки отнимают у дворника лопату и начинают наносить ею удары мужчине. Последний пытается сопротивляться, но падает на снег.

По сведениям Mash Siberia, все произошло 4 декабря. Предположительно, несовершеннолетние, которые издевались над сотрудником коммунальных служб, являются неонацистами.

Комментариев по факту инцидента от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Липецке школьники жестоко издевалась над своим ровесником — мальчика избили и поставили на колени, после чего заставили извиняться. Отмечалось, что во время расправы подростки хотели снять с него скальп.