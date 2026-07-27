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08:54, 27 июля 2026Экономика

В России открылось рекордное число иностранных компаний

«Известия»: За январь-май в России открыли больше 3 тысяч иностранных компаний
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За первые пять месяцев 2026 года в России открылось 3,1 тысячи организаций, владельцами которых являются иностранные граждане. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Достигнутый результат оказался рекордным для данного периода за последние восемь лет. Основным источником прироста оказался Китай, на который пришлось почти 58 процентов новых регистраций.

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, в 2025 году в России зарегистрировали 4,1 тысячи таких компаний. Это на 35 процентов больше, чем в 2024-м. Он пояснил, что главным преимуществом России остается размер рынка. Местные потребители по-прежнему нуждаются в автомобилях, технике, электронике, оборудовании, комплектующих, лекарствах и повседневных товарах.

С начала 2022 года совокупные активы недружественных государств в России сократились почти вдвое — с 481 миллиарда долларов до 244 миллиардов долларов к 2025 году. При этом активы компаний из дружественных и нейтральных стран за тот же период выросли более чем вдвое: с 26 до 53 миллиардов долларов.

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