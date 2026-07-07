Придирчивая гостья была унижена администратором отеля за постоянные капризы

Пользователь Reddit с ником AnxiousConsequence18, работающий в отеле по ночам на ресепшене, рассказал о возмутившей его постоялице. Прибыв в гостиницу, она начала придираться к предложенным ей номерам.

«Гостья была непростой, но иметь дело с людьми, которые относятся к тебе как к мусору, — часть работы. Однако в первой комнате она нашла "кусочек травы или сена", во второй — "волос", в третьей — некие "биологические материалы". Я подсказал, что ей и членам ее семьи, возможно, будет комфортнее в другом отеле, после чего отменил бронирование», — написал автор.

В электронной регистрационной карточке несостоявшейся гостьи парень в разделе для комментариев пометил: «Гребаная придирчивая сука». Однако вскоре женщина вернулась, попросив для себя копию этой карточки.

«Я распечатал новую версию, так как не умею делать ксерокопии. Я не знал, что комментарий тоже распечатается! Это должна была быть конфиденциальная информация только для персонала отеля. Да, "гребаная придирчивая сука". Я попытался сделать вид, что меня вызывают горничные, но это не сработало. В конце концов она действительно уехала», — заключил сотрудник отеля.

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.