07:30, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Sorry_h1y, работающая на ресепшене люксовых европейских отелей и курортов, поделилась жуткой историей об одном из постояльцев. Женщина отметила, что все, что рассказал этот гость, в итоге оказалось ложью.

По ее словам, мужчина при заселении заявил, что не так давно потерял жену и теперь ему нужно время на восстановление. «Само собой, мы относимся к таким гостям с особой осторожностью. Мы даже ежедневно проверяли его состояние, так как этот человек был совершенно не в себе — постоянно оставлял табличку "Не беспокоить" и практически не выходил из номера», — написала автор.

Она добавила, что гость был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником. Девушка отметила, что постоялец, судя по всему, все время ходил, перепачкавшись собственными экскрементами.

«В день его отъезда мы узнали, что он сбежал из психиатрической больницы и его разыскивает местная полиция. Не было ни жены, не было ни суицидальных намерений, не было вообще ничего. Просто парень, сбежавший из психиатрической больницы», — заключила девушка.

Ранее мужчина заказал еду за 11 тысяч рублей в номер роскошного отеля и назвал ее ужасной. Смутило его не только качество, но и то, что 22 процента суммы оплаты составили чаевые.

