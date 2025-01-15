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15:51, 15 января 2025Путешествия

Мужчина заказал еду за 11 тысяч рублей в номер роскошного отеля и назвал ее ужасной

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @marriott / Reddit

Мужчина заказал еду за 110 долларов (11,2 тысячи рублей) в номер роскошного отеля JW Marriott и назвал ее ужасной. Своими впечатлениями он поделился с пользователями на форуме Reddit.

В публикации уточняется, что речь идет о гостинице в Индианаполисе, США. Постоялец пожаловался, что еду доставили в пластиковых коробках с дешевыми салфетками. Кроме того, 22 процента суммы оплаты составили чаевые. При этом он предположил, что администрация организовала доставку из другого места.

К своему посту мужчина прикрепил фотографию двух доставленных блюд. «Выглядит как бургеры за 5 долларов из кафе», «Стандарты бренда уже не те», «У Marriott в последнее время очень плохая работа», — писали юзеры в комментариях.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, как остановилась в отеле, чтобы переночевать, и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

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