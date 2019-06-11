Голунов прокомментировал закрытие уголовного дела

Журналист «Медузы» Иван Голунов прокомментировал решение МВД о снятии с него обвинений. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, разберутся в моем деле. Мне нужно понять, что происходит», —заявил он, добавив, что ожидал дальнейших следственных действий. Голунов отметил, что хорошо себя чувствует, и рассказал о необходимости очень много работать, чтобы оправдать доверие общества.

Журналист выразил надежду, что никто не окажется в такой же ситуации. По его словам, он пока не думал о возможности получить компенсацию морального труда. «Лучшей компенсаций будет, если такое больше не повторится», — подчеркнул он.

Ранее МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

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