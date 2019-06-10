Адвокат Голунова рассказал об отсутствии его отпечатков на изъятых вещах

Ни на одном предмете, изъятом в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружено его отпечатков пальцев. Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал ТАСС.

Как ранее сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, на пакетах с наркотическими веществами из дела Голунова были найдены образцы ДНК нескольких человек, личность которых пока не установлена. В ведомстве не сообщили, принадлежат ли эти образцы самому журналисту. Полные результаты экспертизы будут опубликованы во вторник, 11 июня.

Материалы по теме Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»

Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы. Позже была проведена экспертиза смывов с его ладоней и срезов ногтей, которая не выявила следов наркотиков. Не обнаружено наркотиков и в моче, которую он сдал сразу после задержания.

Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов в крупном размере. 8 июня Никулинский суд столицы отправил его под домашний арест на два месяца. Журналист свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Обстоятельства задержания Голунова и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!