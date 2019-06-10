Бывший сотрудник ФСКН перечислил главные несостыковки в деле журналиста Голунова

Бывший сотрудник ФСКН, журналист Илья Юшков назвал основные несостыковки в деле журналиста Ивана Голунова. Его комментарии опубликованы на портале Daily Storm.

По мнению бывшего оперативника, следователь Андрей Щиров умышленно обманул телевизионщиков, заявив, что никто не знал о журналистской деятельности Голунова. По словам Юшкова, сотрудники МВД точно понимали, кто перед ними, так как заранее установили личность подозреваемого.

Также Юшков усомнился в данных неких оперативных сотрудников, которые якобы знали о том, что Голунов сбывает наркотики. Он уверен, что это формулировка стандартна и часто используется в подобных делах. Бывший сотрудник ФСКН заметил, что подозреваемого в таких делах всегда проверяют контрольной «закупкой» товара, чего сделано не было.

Иногда оперативники не успевают закупить запрещенные вещества — как правило, это происходит, если преступник заметил слежку. Но очевидно, полагает журналист, что тогда он не будет носить наркотики с собой.

Юшков отметил, что о подобной преступной деятельности можно узнать либо от клиентов дилера, либо от его поставщиков. Щиров опроверг последний вариант в беседе с сотрудниками СМИ. Если бы на Голунова донес некий клиент, оперативникам бы пришлось проводить закупку, говорит Юшков.

Он также обратил внимание на то, что сотрудники МВД отключили телефон подозреваемого и достаточно поздно провели обыск в его квартире. Если бы у Голунова были реальные подельники, то они бы заподозрили неладное. Оперативники понимали это, но при этом не торопились во время следственных действий, предполагает журналист Daily Storm.

Голунов был отправлен под домашний арест 8 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотических препаратов. Журналист свою вину отрицает. По его словам, задержание связано с расследованием о похоронном бизнесе.

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