Глава МВД ушел от вопросов про журналиста Голунова

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев ушел от общения с журналистами в Санкт-Петербурге, когда они решили задать чиновнику вопрос о корреспонденте «Медузы» Иване Голунове. Об этом сообщает «Росбалт».

Утром 10 июня Колокольцев и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принимали участие в награждении победителей сбора «Наследники Победы» в Петропавловской крепости. После окончания церемонии журналисты окликнули главу МВД. На секунду министр повернул голову в сторону представителей прессы, но покинул здание, не останавливаясь. Он не стал общаться с журналистами.

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Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня в центре Москвы и обвинили в попытке сбыта наркотиков. В полиции заявили, что нашли у корреспондента наркотические вещества при досмотре и при обыске в его квартире.

По словам Голунова, задержание связано с

его расследованием о похоронном бизнесе. Он пояснил, что получал угрозы. Тест на наркотики у корреспондента издания показал отрицательный результат. Эксперты МВД также не обнаружили следов наркотиков на смывах с ладоней и под ногтями журналиста.

Голунов заявил о своей невиновности. Никулинский суд Москвы принял решение отправить его под домашний арест до 7 августа.

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