Обнародованы показания задержанного журналиста «Медузы»

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов дал показания по поводу своего задержания полицейскими по подозрению в сбыте наркотических веществ. Текст публикует Telegram-канал Baza.

По словам Голунова, задержание произошло 6 июня около 14:30 в Москве в проезде между 3-м Колобовским переулком и Цветным бульваром. К нему сзади подбежали двое молодых людей в штатском — Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Один из них схватил его за руку, заявив о задержании.

«После этого мне заломали руки за спину, подъехал автомобиль, за рулем которого находился Акбар. На меня надели наручники Дмитрий и Роман», — рассказал Голунов. Журналист отметил, что один из сотрудников полиции достал из правого кармана джинсов его мобильный телефон и несколько раз потребовал разблокировать устройство, но Голунов отказался.

Корреспондента «Медузы» привезли в УВД по ЗАО и привели в комнату 125. По словам Голунова, ему не давали известить родственников о задержании и связаться с адвокатом, несмотря на неоднократные упоминания об этом с его стороны.

Журналист пояснил, что сначала сотрудники провели личный досмотр, а после объявили о необходимости проверки сумки. В рамках проверки сотрудник по имени Акбар достал из большого отделения сумки «сверток с чем-то разноцветным внутри».

«Хочу пояснить, что данный пакет мне не принадлежит, я его увидел в первый раз. В момент задержания за моей спиной находились сотрудники полиции, которые могли положить его. Вместе с тем я не могу утверждать это точно», — подчеркнул задержанный.

По словам сотрудника «Медузы», полицейские оказывали психологическое давление, «обзывали его гомиком» во время задержания, применяли физическую силу во время освидетельствования. Кроме того, журналист отметил, что полицейские отказались взять у него смывы с рук и срезы ногтевых пластин, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам. В опубликованных показаниях он попросил это сделать.

О задержании Голунова стало известно утром 7 июня. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал, что в момент задержания корреспондент направлялся со встречи с источником. ГУ МВД по Москве подтвердило факт задержания.

Коллеги Голунова по «Медузе» заявили, что задержание связано с профессиональной деятельностью журналиста. В издании подчеркнули, что корреспондент готовил материал, из-за которого ранее получал угрозы.

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