Стали известны подробности задержания журналиста «Медузы»

Главное управление МВД подтвердило, что в Москве был задержан корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в доме Голунова были обнаружены сверток, три пакета и весы. По данным ведомства, в свертке, найденном у журналиста, находилось порошкообразное вещество.
Ранее стало известно, что столичная полиция задержала Голунова рядом со станцией метро «Цветной бульвар». Эти данные подтвердили в ГУ МВД. При досмотре у журналиста нашли сверток с неким веществом. Позднее следователь Игорь Лопатин уточнил, что это был мефедрон.
Сам журналист утверждает, что случившееся является провокацией. Он уточнил, что свертки и пакеты ему не принадлежат.
Помимо этого, Голунов заявил, что сотрудники полиции избили его и отказались проводить дополнительные проверки — к примеру, срезы ногтей и смывы рук, благодаря которым можно определить, прикасался ли он к содержимому пакетов. По его словам, у него также отобрали телефон.
Журналист Голунов известен расследованиями в области госзакупок и тендеров, на которые тратились бюджетные средства.