Изгнанный из студии «России 1» украинец обещал вернуться

Украинский писатель и журналист Всеволод Непогодин прокомментировал ситуацию с его изгнанием из передачи «60 минут» телеканала «Россия 1». Он посетовал на то, что ведущие не давали ему высказаться, сообщает РИА ФАН,

«Они мне слова не дали, меня оболгали, дискредитировали», — заявил Непогодин. Эксперт пообещал снова появиться на телеканале «Россия 1», но в программе «Кто против?». «Там все скажу», — заключил он.

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Конфликт произошел во время обсуждения обстрела мечети в Донецке в день мусульманского праздника Ураза-байрам. Непогодин выругался на главу пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ДНР и назвал местных жителей террористами.

Ведущий Евгений Попов потребовал от украинца уйти из эфира. Тот показал неприличный жест в адрес представителя ДНР и покинул студию. Соведущая Ольга Скабеева заявила, что Непогодин больше никогда не появится в программе.

У Непогодина уже были инциденты в эфире телеканала. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского эксперта и выгнал его из студии за слова о Степане Бандере.

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