Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского политолога Всеволода Непогодина и выгнал его из студии во время эфира политического ток-шоу «Кто против?» Запись выпуска доступна на YouTube-канале «России 24».

Спор между ведущим передачи и украинским экспертом произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению Соловьева, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.

Непогодин в ответ пояснил, что сотрудничавший с нацистской Германией Бандера ассоциируется у украинцев с борьбой против сталинизма. «А какая альтернатива была?» — заметил украинский политолог, пояснив негативное отношение части украинцев к советским властям.

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР. «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу», — заявил Соловьев. После этого Непогодин спокойно покинул студию.

В марте Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» двух участников ток-шоу. Гости устроили перепалку, обливали друг друга водой, матерились, и под конец попытались сойтись в рукопашной. Телеведущий велел обоим покинуть студию.

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