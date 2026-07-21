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21:49, 21 июля 2026 (обновлено: 22:12, 21 июля 2026)Мир

В европейской стране ужесточили наказание для серийных насильников-педофилов

Парламент Франции разрешил сажать серийных насильников-педофилов пожизненно
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Национальное собрание Франции одобрило законопроект, направленный на ужесточение наказания за преступления против детей. Об этом сообщает BFM TV.

Ключевая норма документа — введение пожизненного тюремного срока для лиц, совершивших серийные изнасилования детей младше 15 лет.

За принятие инициативы проголосовали 378 депутатов, против высказались 7. Отдельная поправка о максимальной мере наказания была поддержана 258 парламентариями, 84 — выступили против. Первоначально законопроект касался реформирования системы помощи детям, однако после ряда громких преступлений акцент сместился на борьбу с педофилией.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон вел дела с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном через посредника еще в 2016 году, когда занимал пост министра экономики.

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