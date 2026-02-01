Реклама

Макрон обращался за помощью к обвиненному в педофилии Эпштейну

Макрон просил у Эпштейна помощи в разработке политики для Франции и Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон вел дела с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном через посредника еще в 2016 году, когда занимал пост министра экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опубликованные Министерством юстиции США архивы.

По данным издания, взаимодействие осуществлялось через бизнесмена из ОАЭ, исполнительного директора компании DP World Султана бен Сулайема. Согласно документам, в 2018 году уже на тот момент президент Макрон обращался к Эпштейну и другим лицам за помощью в разработке политики для Франции и Европы.

В архивах значится, что Эпштейн выступал неофициальным посредником в установлении контактов между американскими деловыми кругами и администрацией французского лидера.

Ранее в материалах по делу Эпштейна нашлось письмо, в котором он упоминает восстание на Украине.

