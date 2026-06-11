Музею космонавтики передали уникальные датчики Гагарина

Датчики Юрия Гагарина во время полета в космос передали московскому Музею космонавтики

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН передал московскому Музею космонавтики уникальные датчики Юрия Гагарина. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, пояс с кабелем, с помощью которого сканировали показатели здоровья перед полетом первого космонавта в истории человечества. Датчики были переданы директору музея Наталье Артюхиной.

Также сообщается, что пояс станет одним из экспонатов выставки «Сердце первого» к 65-летию полета Гагарина, которое отмечалось в этом году.

Ранее австрийский космонавт рассказал о приглашении вдовы Гагарина на танец. Франц Фибек признался, что этот момент ему запомнился.