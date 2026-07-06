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11:48, 6 июля 2026Ценности

Новые откровенные фото Ирины Шейк оценили в сети фразой «мы в сексуальном страхе»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская манекенщица Ирина Шейк опубликовала фото со съемки для итальянского модного дома Dolce & Gabbana и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя супермодель предстала на одном из размещенных кадров в черном боди, чулках и кожаных босоножках на шпильках. Знаменитость позировала в окружении сотрудников съемочной команды. Они, в свою очередь, сидели на кровати.

На другом снимке Шейк запечатлели в черном полупрозрачном платье, сквозь ткань которого виден бюстгальтер.

Поклонники оценили эффектные кадры звезды подиума в комментариях под ними: «Очень красиво, сокровенно, божественно», «Мы опять в сексуальном страхе, Ирина», «Роскошная», «Это невероятно красиво», «Шедевр».

В июне сообщалось, что Шейк и итальянский актер Микеле Морроне стали героями рекламы нового парфюма Your Devotion от бренда Dolce & Gabbana.

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