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12:19, 25 июня 2026Ценности

Ирина Шейк в платье-сетке поцеловалась с Микеле Морроне в рекламе Dolce & Gabbana

Ирина Шейк в платье-сетке целовалась с Морроне в рекламе парфюма бренда Dolce & Gabbana
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Dolce & Gabbana

Российская супермодель Ирина Шейк и итальянский актер Микеле Морроне стали героями рекламы нового парфюма Your Devotion от бренда Dolce & Gabbana. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась сразу в нескольких образах, вдохновленных стилем героини актрисы Моники Беллуччи в культовом фильме «Малена». Манекенщица позировала в платье-сетке черного цвета, а также бикини с принтом «горох», атласном комплекте нижнего белья и платье-комбинации.

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На размещенных кадрах партнеры сыграли влюбленную пару: Шейк и Морроне целовались, танцевали, гуляли и проводили время на пляже. Кроме того, в одной из сцен показали их ссору.

Известно, что съемки компании проходили в Неаполе, ее автором выступил режиссер Гордон фон Штайнер. В то же время аромат Your Devotion создавал знаменитый парфюмер Оливье Кресп.

Ранее в июне Ирина Шейк в оголяющих тело образах также снялась для рекламы Revolve.

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