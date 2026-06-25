Ирина Шейк в платье-сетке поцеловалась с Микеле Морроне в рекламе Dolce & Gabbana

Ирина Шейк в платье-сетке целовалась с Морроне в рекламе парфюма бренда Dolce & Gabbana

Российская супермодель Ирина Шейк и итальянский актер Микеле Морроне стали героями рекламы нового парфюма Your Devotion от бренда Dolce & Gabbana. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась сразу в нескольких образах, вдохновленных стилем героини актрисы Моники Беллуччи в культовом фильме «Малена». Манекенщица позировала в платье-сетке черного цвета, а также бикини с принтом «горох», атласном комплекте нижнего белья и платье-комбинации.

На размещенных кадрах партнеры сыграли влюбленную пару: Шейк и Морроне целовались, танцевали, гуляли и проводили время на пляже. Кроме того, в одной из сцен показали их ссору.

Известно, что съемки компании проходили в Неаполе, ее автором выступил режиссер Гордон фон Штайнер. В то же время аромат Your Devotion создавал знаменитый парфюмер Оливье Кресп.

Ранее в июне Ирина Шейк в оголяющих тело образах также снялась для рекламы Revolve.