Ирина Шейк в оголяющих тело образах снялась для рекламы

Супермодель Ирина Шейк в боди c глубоким декольте снялась для рекламы бренда Revolve

Российская манекенщица Ирина Шейк в откровенных нарядах снялась для рекламы бренда Revolve. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из снимков 40-летняя супермодель предстала перед камерой в белом боди с глубоким декольте и драппировкой. Помимо этого, стилисты собрали волосы звезды в гладкую прическу, нанесли красную помаду и завершили образ солнцезащитными очками.

Еще одним нарядом, который примерила знаменитость, стало оголяющее тело блестящее платье с открытой спиной. При этом модель продемонстрировала стройную фигуру.

Ранее в июне Ирина Шейк обнажила грудь для модного бренда Haikure. Супермодель позировала на одном снимке в голубых джинсах и коричневой кофте с V-образным вырезом.