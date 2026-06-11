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11:13, 11 июня 2026Ценности

Ирина Шейк обнажила грудь для модного бренда

Супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для итальянского бренда Haikure
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская манекенщица Ирина Шейк снялась в откровенном виде для итальянского модного бренда Haikure. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя супермодель предстала на одном снимке в голубых джинсах и коричневой кофте с V-образным вырезом. На другом фото знаменитость позировала в черных штанах с низкой посадкой, прикрыв руками обнаженную грудь.

В описании к кадрам Шейк отметила, что съемка проходила у нее дома. Кроме того, ее автором стала она сама. «Создано в моем доме, через мою собственную линзу», — пояснила звезда подиума.

Ранее Ирина Шейк в броском наряде посетила вечеринку испанского модного бренда Desigual, которая состоялась на Ибице. Тогда супермодель выбрала для мероприятия полупрозрачный топ и мини-юбку.

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