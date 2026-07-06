Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:56, 6 июля 2026Культура

Популярную певицу обматерили в московской бильярдной

Певица Тося Чайкина пожаловалась на оскорбления от пьяного мужчины в бильярдной
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская певица Тося Чайкина (настоящее имя Антонина Бадулина) пожаловалась на оскорбления со стороны пьяного мужчины в московской бильярдной. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка выложила ролик, на котором мужчина по имени Руслан неоднократно называет ее «оно» и использует обсценную лексику, угрожая ее спутникам. На видео пьяный посетитель бильярдной обещает разбить очки ее другу и утверждает, что такое поведение сойдет ему с рук.

Позже мужчина ждал Чайкину и ее друзей у выхода из заведения, но компании удалось уехать. Артистка отметила, что обратится в полицию.

«Одна из причин, почему я чаще всего не выхожу из дома, — это страх увидеть чувака в полтора раза больше по весу, который будет на тебя гнать и караулить на улице, чтобы отомстить за то, что его выгнали по причине неадекватного поведения», — написала певица и усомнилась в том, что осталась бы жива, если бы посетила бильярдную в одиночестве.

Ранее рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, прокомментировал отмену приговора по резонансному делу о конфликте в банно-оздоровительном комплексе. Музыкант подчеркнул, что до последнего не верил в такой исход, но надеялся на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Арестованный на видео показал расправу над 12-летней школьницей в российском регионе

    Раскрыты подробности о подорвавшемся на мине в центре российского города чиновнике

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok