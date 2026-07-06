Популярную певицу обматерили в московской бильярдной

Певица Тося Чайкина пожаловалась на оскорбления от пьяного мужчины в бильярдной

Российская певица Тося Чайкина (настоящее имя Антонина Бадулина) пожаловалась на оскорбления со стороны пьяного мужчины в московской бильярдной. Соответствующий пост она разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка выложила ролик, на котором мужчина по имени Руслан неоднократно называет ее «оно» и использует обсценную лексику, угрожая ее спутникам. На видео пьяный посетитель бильярдной обещает разбить очки ее другу и утверждает, что такое поведение сойдет ему с рук.

Позже мужчина ждал Чайкину и ее друзей у выхода из заведения, но компании удалось уехать. Артистка отметила, что обратится в полицию.

«Одна из причин, почему я чаще всего не выхожу из дома, — это страх увидеть чувака в полтора раза больше по весу, который будет на тебя гнать и караулить на улице, чтобы отомстить за то, что его выгнали по причине неадекватного поведения», — написала певица и усомнилась в том, что осталась бы жива, если бы посетила бильярдную в одиночестве.

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