Гуф прокомментировал отмену приговора по делу о конфликте в бане

Рэпер Гуф решил больше не драться на улице после резонансного дела

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прокомментировал отмену приговора по резонансному делу о конфликте в банно-оздоровительном комплексе. Его слова приводит Super.ru.

Музыкант подчеркнул, что до последнего не верил в такой исход, но надеялся на него. «Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу», — поделился Гуф.

26 февраля Наро-Фоминский городской суд приговорил Долматова к году условно. Музыкант назвал приговор несправедливым и заявил, что намерен подать апелляцию. По словам Долматова, суд не учел, что мужчина, который проходит потерпевшим по делу о драке в бане, простил артиста и попросил прекратить расследование. 5 мая Московский областной суд отменил приговор, уголовное дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим.