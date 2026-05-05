Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:44, 5 мая 2026Культура

Гуф прокомментировал отмену приговора по делу о конфликте в бане

Рэпер Гуф решил больше не драться на улице после резонансного дела
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прокомментировал отмену приговора по резонансному делу о конфликте в банно-оздоровительном комплексе. Его слова приводит Super.ru.

Музыкант подчеркнул, что до последнего не верил в такой исход, но надеялся на него. «Решил, что драться на улице я точно не буду больше. И с прямыми эфирами подзавяжу», — поделился Гуф.

26 февраля Наро-Фоминский городской суд приговорил Долматова к году условно. Музыкант назвал приговор несправедливым и заявил, что намерен подать апелляцию. По словам Долматова, суд не учел, что мужчина, который проходит потерпевшим по делу о драке в бане, простил артиста и попросил прекратить расследование. 5 мая Московский областной суд отменил приговор, уголовное дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok