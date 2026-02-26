Гуф прокомментировал приговор по делу о конфликте в бане

Рэпер Гуф назвал несправедливым приговор по делу о конфликте в бане

Приговоренный к году условно рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прокомментировал решение суда. Его слова передает Super.ru в Telegram.

Музыкант назвал приговор несправедливым и заявил, что намерен подать апелляцию. По словам Долматова, суд не учел, что мужчина, который проходит потерпевшим по делу о драке в бане, простил артиста и попросил прекратить расследование.

«Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования и будем обжаловать. Потерпевший поддерживает нас, мы подписали примирение», — подчеркнул Гуф.

Ранее 26 февраля Наро-Фоминский городской суд приговорил Долматова к году условно. Прокурор просила суд назначить музыканту и его другу Геворку Саруханяну по два года условно и переквалифицировать дела с грабежа на самоуправство. В итоге суд постановил признать виновными по части 2 статьи 330 («Самоуправство») УК РФ сроком на один год, наказание считать условным с испытательным сроком на год.