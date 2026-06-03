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Силовые структуры
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11:41, 3 июня 2026Силовые структуры

Россиянин узнал в контакте под именем «Любимый» в телефоне жены криминального авторитета

Любовница главаря ОПГ из Красноярска Малиновского получила 7 лет за вымогательство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд вынес приговор любовнице главаря ОПГ Ярослава Малиновского Наталье Довжанской за вымогательство имущества стоимостью 35 миллионов рублей у бывшего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина получила семь лет лишения свободы. В суде она свою вину не признала, настаивая, что с криминальным авторитетом в тот период не общалась, в сговор с ним не вступала и никаких требований бывшему супругу не предъявляла.

Тем не менее суд счел доказанной ее причастность к преступлению. Из приговора следует, что летом 2021 года житель Красноярска случайно обнаружил в телефоне жены переписку с контактом под названием «Любимый». Муж узнал, что этим контактом является лидер преступной группировки Ярослав Малиновский, который связался с ним и потребовал развода. Авторитет также заявил, что красноярец должен принять условия супруги и передать ей несколько квартир, нежилое помещение и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. В противном случае Малиновский угрожал мужчине переломать ноги и сжечь автомобиль.

Также на него на протяжении нескольких месяцев давила собственная жена, напоминая об угрозах любовника. В декабре 2021 года экс-мужа Довжанской избили неизвестные во дворе дома.

Женщину арестовали в мае 2023 года. С этого же периода Малиновский находится в международном розыске. Восемь участников его банды арестованы, в отношении двоих вынесены обвинительные приговоры.

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