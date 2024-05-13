Банда криминального авторитета Малиновского напала на двух россиян

В Кемерове полиция задержала участника банды Малиновского за нападение на мужчин

В Кемерове полиция задержала участника банды криминального авторитета Ярослава Малиновского за нападение на двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Задержанный проходит обвиняемым по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, вечером 2 февраля 2023 года участники банды в составе не менее 14 человек вступили в конфликт с двумя мужчинами в возрасте 24 и 27 лет. Во время ссоры они много раз ударили оппонентов.

Сейчас семь участников банды арестованы, в отношении двоих вынесены обвинительные приговоры. Организатор Ярослав Малиновский находится в федеральном розыске с июня 2023 года. Ему заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.