Любовница попросила криминального авторитета отнять у экс-мужа недвижимость
Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения местной жительнице Наталье Довжанской, являющейся любовницей главаря преступного сообщества Ярослава Малиновского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Женщину подозревают в вымогательстве недвижимости у бывшего мужа стоимостью 35,8 миллиона рублей. Ее сообщником следствие считает криминального авторитета, который скрылся и сейчас находится в международном розыске. Довжанская арестована до 2 июля.
По версии следствия, подруга вступила с Малиновским в преступный сговор в 2021 году. Довжанская неоднократно угрожала бывшему супругу, если он не отдаст ей имущество, а затем подключила любовника. Малиновский в мессенджере созвонился с мужчиной и потребовал передать правоустанавливающие документы на недвижимость, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе краевой прокуратуры. Авторитет угрожал физическим насилием и уничтожением имущества потерпевшего. В декабре 2021 года экс-мужа Довжанской избили неизвестные во дворе дома.
Малиновском вменяется статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»).