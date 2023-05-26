Любовница попросила криминального авторитета отнять у экс-мужа недвижимость

В Сибири суд арестовал любовницу криминального авторитета за вымогательство 35,8 млн руб

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения местной жительнице Наталье Довжанской, являющейся любовницей главаря преступного сообщества Ярослава Малиновского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Женщину подозревают в вымогательстве недвижимости у бывшего мужа стоимостью 35,8 миллиона рублей. Ее сообщником следствие считает криминального авторитета, который скрылся и сейчас находится в международном розыске. Довжанская арестована до 2 июля.

По версии следствия, подруга вступила с Малиновским в преступный сговор в 2021 году. Довжанская неоднократно угрожала бывшему супругу, если он не отдаст ей имущество, а затем подключила любовника. Малиновский в мессенджере созвонился с мужчиной и потребовал передать правоустанавливающие документы на недвижимость, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе краевой прокуратуры. Авторитет угрожал физическим насилием и уничтожением имущества потерпевшего. В декабре 2021 года экс-мужа Довжанской избили неизвестные во дворе дома.

Малиновском вменяется статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»).