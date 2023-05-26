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20:31, 26 мая 2023Силовые структуры

Любовница попросила криминального авторитета отнять у экс-мужа недвижимость

В Сибири суд арестовал любовницу криминального авторитета за вымогательство 35,8 млн руб

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения местной жительнице Наталье Довжанской, являющейся любовницей главаря преступного сообщества Ярослава Малиновского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Женщину подозревают в вымогательстве недвижимости у бывшего мужа стоимостью 35,8 миллиона рублей. Ее сообщником следствие считает криминального авторитета, который скрылся и сейчас находится в международном розыске. Довжанская арестована до 2 июля.

По версии следствия, подруга вступила с Малиновским в преступный сговор в 2021 году. Довжанская неоднократно угрожала бывшему супругу, если он не отдаст ей имущество, а затем подключила любовника. Малиновский в мессенджере созвонился с мужчиной и потребовал передать правоустанавливающие документы на недвижимость, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе краевой прокуратуры. Авторитет угрожал физическим насилием и уничтожением имущества потерпевшего. В декабре 2021 года экс-мужа Довжанской избили неизвестные во дворе дома.

Малиновском вменяется статья 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»).

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    Любовь Ширижик
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