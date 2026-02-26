Реклама

Оглашен итог резонансного дела Гуфа

Суд приговорил рэпера Гуфа к году условно по делу о конфликте в бане
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Подмосковрье Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Алексея Долматова (известный под псевдонимом Гуф) к году условно. Об этом сообщает РИА Новости.

По делу проходит и приятель музыканта Геворк Саруханян. Прокурор просила суд назначить обоим фигурантам по два года условно и переквалифицировать дела с грабежа на самоуправство. В итоге суд постановил признать виновными по части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство») сроком на один год, наказание считать условным с испытательным сроком на год.

Ранее сообщалось, что мужчина, который проходит потерпевшим по делу рэпера Гуфа о драке в бане, простил артиста и попросил прекратить расследование. Рэпер и мужчина помирились. Кроме того, Долматов полностью возместил ущерб. Однако суд в ходатайстве потерпевшему отказал.

