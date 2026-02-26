Реклама

Избитый Гуфом мужчина простил рэпера

Избитый в бане мужчина простил рэпера Гуфа и попросил прекратить расследование
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мужчина, который проходит потерпевшим по делу рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) о драке в бане, простил артиста и попросил прекратить расследование. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

По данным издания, мужчины помирились, а рэпер полностью возместил ущерб. Тем не менее суд в ходатайстве потерпевшему отказал.

Драка в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошла 23 октября 2024 года. Сообщалось, что Гуф вместе со своим приятелем Геворгом Саруханяном избил мужчину и похитил у него мобильный телефон. Потерпевший оказался братом администратора бани и бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Ранее прокурор запросил для музыканта два года условно. Сегодня он прибыл в суд для последнего слова.

