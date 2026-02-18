Гуфу запросили срок в России

Прокурор запросил для рэпера Гуфа два года условно

Прокурор запросил для рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) два года условно по делу о драке в подмосковной бане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Условный срок гособвинитель объяснил тем, что у рэпера на иждивении двое детей. Само же дело переквалифицировали с грабежа на самоуправство. Знакомому исполнителя, который проходит по делу, запросили тоже два года условно.

23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием рэпера и его приятеля Геворга Саруханяна. Сообщалось, что они похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.