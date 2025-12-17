Реклама

14:17, 17 декабря 2025Силовые структуры

Рэпера Гуфа осудят за грабеж

Рэпер Гуф предстанет перед судом за грабеж в бане
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прокуратура направила в суд уголовное дело о грабеже в отношении 46-летнего рэпера и его знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По версии следствия, все произошло утром 23 октября 2024 года. Мужчины находились на территории банного комплекса «Аппарт Отель» в деревне Малые Горки и поссорились с братом администратора. В ходе конфликта они избили его и похитили айфон.

Как уточняет Telegram-канал «112», речь идет о рэпере Алексее Долматове, известном под псевдонимом Гуф. Предварительно, исполнитель бил потерпевшего по лицу, пока приятель держал ему руки.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование Долматова, проходящего по делу после драки в бане.

