Раскрыта цель публикации новых «пленок Миндича»

Азаров связал публикацию новых пленок Миндича с компрометацией Зеленского

Работа Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по компрометации Владимира Зеленского и публикация новых «пленок Миндича» нацелены на то, чтобы он подал в отставку. Об этом ТАСС заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Трудно судить, почему именно сейчас [были опубликованы новые записи разговоров в квартире Миндича], потому что ничего такого не происходит ни на линии боевого соприкосновения, ни в политической жизни, (...) чем можно было бы объяснить появление именно позавчера этих пленок», — высказался собеседник агентства.

Таким образом, считает Азаров, ведется систематическая работа по компрометации окружения политика, направленная на то, чтобы Зеленский сам подал в отставку.

Ранее НАБУ направило документы в генеральную прокуратуру страны на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, которого также называют «кошельком» Зеленского.