В одной стране пошел рыбий дождь

В Гондурасе во время шторма с неба начала падать рыба

В Гондурасе после мощного ливня прошел «рыбный дождь». Об этом сообщает издание What.

Жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб — она буквально покрывала землю. Люди вышли на дороги с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Ученые до сих пор не могут объяснить подобные явления. Среди наиболее популярных версий — водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другие считают, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений.

У местных жителей есть свое объяснение: они связывают феномен с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране. Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба начала падать рыба.

В 2021 году после урагана дождь из белых окуней несколько минут шел в американском городе Тексаркана, штат Техас.