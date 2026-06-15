Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:12, 15 июня 2026Экономика

В одной стране пошел рыбий дождь

В Гондурасе во время шторма с неба начала падать рыба
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Luis Galdamez / Reuters

В Гондурасе после мощного ливня прошел «рыбный дождь». Об этом сообщает издание What.

Жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб — она буквально покрывала землю. Люди вышли на дороги с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Ученые до сих пор не могут объяснить подобные явления. Среди наиболее популярных версий — водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другие считают, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений.

У местных жителей есть свое объяснение: они связывают феномен с легендой об испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране. Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба начала падать рыба.

В 2021 году после урагана дождь из белых окуней несколько минут шел в американском городе Тексаркана, штат Техас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе заявил о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью». Он пригрозил ударами по четырем регионам

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала «растворился» в Израиле

    В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

    В одной стране пошел рыбий дождь

    В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

    В Подмосковье спасли утенка

    Пожар в Киево-Печерской лавре объяснили попыткой Украины отменить одно пророчество

    В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

    Найден способ защиты от болезней Альцгеймера и Паркинсона

    Внешность 14-летней дочери Кристины Орбакайте на видео описали фразой «берегитесь, парни»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok