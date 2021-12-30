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Дождь из белых окуней прошел в американском городе

Рыбы упали с неба на американский Техас после урагана

Фото: Brad Pratt

Дождь из рыб несколько минут шел в американском городе Тексаркана, штат Техас, после того, как в регионе прошел ураган. Об этом сообщает News Channel 6.

Очевидцем необычного явления стал Джеймс Одрищ, торговец подержанными машинами. Он рассказал, что его коллега Брэд Пратт услышал громкие звуки, выглянул на улицу и увидел, как рыбы падают с неба.

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«Был громкий удар грома, и, когда мы открыли дверь, я выглянул на улицу и увидел, что идет мощный ливень, и на землю упала рыба. Я сказал: "Идет рыбный дождь!" Брэд ответил: "Да не может быть". А я говорю: "Да правда!" И рыбы падали тут и там», — сказал мужчина. Небольшие рыбы были разбросаны по всей парковке, еще одна приземлилась на другой стороне улицы — это были небольшие белые окуни длиной до 10–12 сантиметров.

«Рыбный дождь», предположительно, стал следствием редкого метеорологического феномена, в результате которого водяной смерч затягивает мелких созданий, таких как рыбы и лягушки, и уносит их в воздух, затем они падают с высоты. Сильный ветер, порожденный торнадо и ураганами, тоже может приводить к дождю из небольших животных.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из морских животных: осьминогов, креветок и морских звезд. Отмечается, что из-за сильного ветра животные могли оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды.

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Алиса Дмитриева
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