В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов

В китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из морских животных: осьминогов, креветок и морских звезд. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

По информации Daily Mail, Китайская метеорологическая администрация подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей. Отмечается, что из-за сильного ветра животные могут оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды.

Аналогичное явление произошло в 2017 году в мексиканском городе Тампико. Во время легкого дождя небольшие рыбы падали с неба.

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