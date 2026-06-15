Москвичам рассказали о валящей деревья грозе с градом

Синоптик Леус: В столице ожидается валящая деревья гроза

В Москве гроза будет сопровождаться градом и шквалистыми усилениями ветра, предупредил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По уточненным прогнозам, скорость ветра в столице при грозе может достигать 12-17 метров в секунду. При этом количество выпавших осадков вновь будет довольно высоко: за предстоящие 24 часа в столичном регионе может выпасть до 20-30 миллиметров, а в отдельных районах и до 50 миллиметров воды, что близко к 2/3 от месячной нормы июня.

Синоптик посоветовал москвичам и жителям области быть внимательными: возможны удары молний, падения деревьев или их ветвей, а также повреждения ветхих или слабо закрепленных конструкций. Также есть риск временных подтоплений дорожной сети и дворовых территорий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков.