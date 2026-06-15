В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков за неделю

Синоптик Тишковец: За шесть суток в Москве выпадет до половины нормы осадков июня

На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, всю неделю, кроме воскресенья, 21 июня, Москва будет находиться под влиянием тыловой части североатлантического циклона. В связи с этим, продолжил он, неделя будет отличаться по-майски прохладной и дождливой погодой. «В целом за шесть суток в столице ожидается до 43,5 миллиметров осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги», — поделился информацией Тишковец.

Что касается температуры, в ночные часы столбики термометров будут показывать плюс 8-13 градусов, а днем от 15 до 20 градусов — это на пять градусов ниже нормы. В воскресенье, добавил эксперт, погоду в регионе будет определять антициклон, и воздух прогреется до 20-25 градусов.

Ранее сотрудники Гидрометцентра предупредили москвичей, что в понедельник, 15 июня, в городе местами ожидаются дожди с грозами.