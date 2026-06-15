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12:57, 15 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали грозу с сильным ветром

Гидрометцентр: В Москве местами ожидается гроза
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве в понедельник, 15 июня, местами ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России в Telegram-канале.

Погода ожидается облачной с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, по области местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза. Tемпература в Москве достигнет отметки в плюс 21-23 градуса, по области ожидается 19-24 градуса. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что погода 15 июня будет обусловлена прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Во время ливней может выпасть до 13 литров дождевой воды на метр площади.

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