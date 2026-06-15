Москвичей предупредили о ливнях

Синоптик Тишковец: 15 июня на Москву обрушатся ливни

В понедельник, 15 июня, на Москву обрушатся ливни, а воздух не прогреется выше отметки плюс 22 градуса. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

За погоду в Центральной России в этот день будет отвечать прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом.

«В Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на метр площади», — спрогнозировал синоптик.

Днем столбики термометров в столице покажут от плюс 19 до плюс 22 градусов Цельсия. «Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что температура воздуха в Москве отстает от климатической нормы на 1,5-2 градуса.