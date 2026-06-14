Москвичей предупредили об отстающей температуре

Синоптик Шувалов: Температура в Москве отстанет от климатической нормы на 1,5-2 градуса

Температура в Москве на неделе будет отставать от климатической нормы. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22-24 градуса, потому что будет небольшой перерыв от дождя. Во вторник и среду, 16 и 17 июня, дневная температура понизится до плюс 17-19 градусов. «В целом эта температура на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы», — сообщил синоптик.

Кроме того, по его словам, в понедельник и вторник будет пройдена «самая низкая точка давления» на неделе. Оно опустится до 738-740 миллиметров, после этого начнет повышаться. Погода в целом улучшится к концу недели, добавил специалист.

Ранее в Москву пришла прохлада. В воскресенье, 14 июня, дневная температура обрушилась на 10 градусов Цельсия (плюс 19-21 градус) по сравнению с субботними показателями.