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14:11, 14 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об отстающей температуре

Синоптик Шувалов: Температура в Москве отстанет от климатической нормы на 1,5-2 градуса
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Температура в Москве на неделе будет отставать от климатической нормы. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22-24 градуса, потому что будет небольшой перерыв от дождя. Во вторник и среду, 16 и 17 июня, дневная температура понизится до плюс 17-19 градусов. «В целом эта температура на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы», — сообщил синоптик.

Кроме того, по его словам, в понедельник и вторник будет пройдена «самая низкая точка давления» на неделе. Оно опустится до 738-740 миллиметров, после этого начнет повышаться. Погода в целом улучшится к концу недели, добавил специалист.

Ранее в Москву пришла прохлада. В воскресенье, 14 июня, дневная температура обрушилась на 10 градусов Цельсия (плюс 19-21 градус) по сравнению с субботними показателями.

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