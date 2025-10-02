Силовые структуры
07:55, 2 октября 2025

В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

Полиция прекратила уголовное преследование рэпера Гуфа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Полиция прекратила уголовное преследование рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, проходящего по делу после драки с полицейским в бане. Об этом пишет ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил, что Гуф не был зачинщиком драки, а словам потерпевшего о степени тяжести вреда здоровью не подтвердила экспертиза. В результате версию артиста о конфликте признали более достоверной.

Конфликт с участием рэпера произошел 23 октября 2024 года после посещения банного комплекса в подмосковной Апрелевке. Администрация пыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого — бывшего сотрудника правоохранительных органов. Именно он, по версии следствия, спровоцировал конфликт, угрожая посетителям.

Ранее сообщалось, что, находясь на отдыхе, Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини.

