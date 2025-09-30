Рэпер Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний музыкант предстал на размещенном кадре в бассейне под открытым небом на фоне скал и пальм. Он обнимал Веронику Нестерову, роман с которой ему приписывают. Девушка позировала в откровенном красном бикини, демонстрируя татуировки на теле. В свою очередь, ранее рэпер заявил, что она просто является артисткой его лейбла.

Согласно информации Super, Нестеровой 36 лет. Она родилась в городе Белоярский Тюменской области, долгое время жила в Сургуте, а в последние пять лет строит карьеру в Москве. Предположительно, россиянка трижды была замужем и родила двоих детей.

При этом в августе Гуф сообщил о расставании с возлюбленной Разият Салаховой. Известно, что пара была вместе с 2023 года. В ноябре 2024 артист сделал девушке предложение на своем концерте.