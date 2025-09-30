Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:13, 30 сентября 2025Ценности

Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини

Рэпер Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @therealguf

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний музыкант предстал на размещенном кадре в бассейне под открытым небом на фоне скал и пальм. Он обнимал Веронику Нестерову, роман с которой ему приписывают. Девушка позировала в откровенном красном бикини, демонстрируя татуировки на теле. В свою очередь, ранее рэпер заявил, что она просто является артисткой его лейбла.

Согласно информации Super, Нестеровой 36 лет. Она родилась в городе Белоярский Тюменской области, долгое время жила в Сургуте, а в последние пять лет строит карьеру в Москве. Предположительно, россиянка трижды была замужем и родила двоих детей.

При этом в августе Гуф сообщил о расставании с возлюбленной Разият Салаховой. Известно, что пара была вместе с 2023 года. В ноябре 2024 артист сделал девушке предложение на своем концерте.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

    Известный режиссер рассказал о первых симптомах рака простаты

    Медведев поругался с судьей на турнире в Пекине

    Собака и полицейский защитили друг друга перед поджигателем с лопатой

    Младенец заплатил жизнью за ссору родителей в российском регионе

    Создатель GTA назвал лучшую видеоигру

    «Чувствую себя плохо, по всему телу выросли папилломы». Больного раком российского офицера отправили на передовую вместо лечения

    Варламова рассмешил общественный туалет в одной стране

    В Москве открыли уникальную трассу

    Золото побило рекорды стоимости на фоне приближения шатдауна в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости